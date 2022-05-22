Самолеты ВВС США с запасами детской смеси вылетят с авиабазы Рамштайн

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) США вылетят 22 мая с авиабазы Рамштайн, чтобы доставить в Америку груз с детской смесью. Об этом 21 мая сообщил канал Fox Business со ссылкой на Белый дом.

«Белый дом сообщил, что самолеты ВВС США вылетят с немецкой авиабазы ​​Рамштайн со 132 поддонами с формулой Nestlé Health Science Alfamino Infant и Alfamino Junior», — говорится в публикации.

Представитель базы Сандра Арчер-Харрис сообщила, что в воскресенье в Америку будет отправлена первая партия молочных смесей для младенцев общим весом в 71 тыс. фунтов. Всего же силами ВВС планируется доставка в США примерно 1,5 млн бутылочек трех гипоаллергенных детских смесей.

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Отмечается также, что президент США Джо Байден изначально просил Пентагон использовать коммерчески зафрахтованные самолеты для доставки грузов с детской смесью из Европы в Америку, но потом его администрация заявила, что коммерческих рейсов 21–22 мая не будет.

19 мая Байден поручил увеличить объемы ввоза молочных смесей для младенцев из-за рубежа, а также нарастить их производство в стране. Для введения подобных мер Байдену пришлось задействовать чрезвычайные полномочия в рамках закона об оборонном производстве. В рамках принятых мер было принято решение в том числе завозить детскую смесь на зафрахтованных Пентагоном коммерческих самолетах.

12 мая Белый дом заявил о том, что Америка столкнулась с дефицитом молочных смесей для новорожденных. Отмечается, что недостаток смесей оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки.

До этого, 11 апреля, сообщалось, что в США возник дефицит детских смесей, который привел к росту цен на эту продукцию и ограничению ее выдачи в одни руки. Подчеркивалось, что нехватке смесей способствуют связанные с пандемией COVID-19 проблемы в цепочке поставок.

Как отмечает The Washington Post, цифры показывают, что уровень нехватки смесей составляет 43%.

Проблемы с детскими смесями возникли после того, как 17 февраля крупнейший производитель детских смесей США Abbott Nutrition инициировал добровольный отзыв нескольких линеек сухих смесей из-за опасений бактериального заражения на предприятии, после того как четверо младенцев заболели, а один ребенок позже умер.