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Украинцы попросили отменить запрет на выезд за рубеж военнообязанных мужчин

Украинцы попросили Зеленского отменить запрет на выезд за рубеж военнообязанных мужчин
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Фото: TASS/Zuma
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Жители Украины составили петицию об отмене запрета на выезд из страны военнообязанных мужчин. Она за три дня собрала достаточное количество голосов (более 25 тыс.) для ее рассмотрения украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Авторы петиции просят главу государства отменить запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины. Кроме того, они просят во время мобилизации в первую очередь призывать добровольцев, а также ужесточить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

18 мая Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине после 24 мая.

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Украинский президент уже объявлял военное положение 24 февраля, в день начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Позднее он подписал закон о продлении срока действия военного положения до 24 мая.

Ранее, 20 марта, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о единой информационной политике в условиях военного положения. Она включает объединение всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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