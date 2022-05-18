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В раду внесли законопроект о продлении военного положения на Украине

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В раду внесли законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине после 24 мая. Проект закона в среду, 18 мая, внес президент страны Владимир Зеленский.

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Зеленский уже объявлял военное положение на Украине 24 февраля, в день начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Позднее политик подписал закон о продлении срока действия военного положения. Срок его действия истекал 24 мая.

Кроме того, 20 марта украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о единой информационной политике в условиях военного положения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация на Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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