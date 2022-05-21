Младенец погиб в результате взрыва в казахстанском городе Шымкент

21 мая в результате взрыва возле перинатального центра в казахстанском городе Шымкент погиб младенец. Об этом рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Туркестанской области.

«На момент взрыва в учреждении находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Погибли охранник, 1979 года рождения, и новорожденный ребенок весом 790 г — 18-е сутки жизни. Пострадали восемь человек, они госпитализированы в медучреждения города», — приводит комментарий пресс-службы агентство «Казинформ».

В ведомстве отметили, что умерший ребенок был одним из тройняшек.

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По информации департамента полиции Шымкента, уничтожено здание межбольничной частной аптеки № 138, где производится физраствор. Пожар, возникший после взрыва, локализован полностью. Полицейские эвакуировали пациентов перинатального центра и близлежащих домов и оцепили место происшествия.

Началось досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека Уголовного кодекса Казахстана.

По предварительной версии, произошел взрыв кислородного баллона в межбольничной аптеке.