В районе роддома в казахстанском Шымкенте прогремел взрыв

Взрыв прогремел 21 мая в районе родильного дома в городе Шымкенте на юге Казахстана, повреждения получил жилой дом. Об этом сообщил портал Zakon.kz.

«Взрыв прогремел в Шымкенте в районе роддома № 1. Пострадал рядом стоящий пятиэтажный жилой дом», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, взрыв произошел в межбольничной аптеке. Возможно, взорвался кислородный баллон. В результате инцидента пострадал охранник аптеки, его доставили в больницу.

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На месте происшествия работают полицейские, пожарные и врачи.

16 мая сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в результате взрыва на рынке Болтон в городе Карачи на юге Пакистана. Ранены 12 человек, в том числе трое полицейских и ребенок. Согласно предварительной версии, целью взрыва был полицейский автомобиль. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу и приведено в действие с помощью мобильного телефона.