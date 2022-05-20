Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волынский покинул «Азовсталь»

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский по прозвищу Волына покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает корреспондент «Известий».

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на заводе «Азовсталь» сдались в плен более 1,9 тыс. украинских военных и боевиков «Азова».

Он подчеркнул, что с территории завода также эвакуированы мирные граждане, которых там удерживали украинские националисты. Так, было спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки с «Азовстали» вышел и сдался в плен еще 771 боевик группировки «Азов».

Вышедшие с предприятия националисты и украинские военные заверили, что с ними обращаются хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь. Тем самым подчеркивается, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым и не проявляя в их адрес агрессии.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что украинским военным, которые выйдут с «Азовстали», гарантируют жизнь и достойное обращение. Более того, российский лидер предлагал представителям ООН и Красного Креста лично убедиться, как содержатся украинские боевики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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