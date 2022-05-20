ЦБ отменит запрет на короткие продажи на бирже

Центробанк России отменяет запрет для физических лиц на короткие продажи на бирже. Также снимается запрет на покупку валюты «с плечом», то есть на заемные средства.

Это следует из предписания регулятора брокерам от 20 мая.

Запреты на покупку валюты «с плечом» и короткие продажи отменяются «в связи с уменьшением волатильности на фондовых рынках и для повышения ликвидности торгов», пояснили в ЦБ.

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Ограничения, действовавшие с конца февраля в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, будут отменены с 1 июня.

Ранее 20 мая сообщалось, что Центробанк решил временно уменьшить размер «кредитного плеча», который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Днем ранее Центробанк смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая банки России могут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.