Эксперты рассказали об импортозамещении в сфере косметики и бытовой химии

С начала спецоперации РФ по защите Донбасса с российского рынка ушли или приостановили работу многие крупные компании, работающие в сфере производства и продажи косметики, парфюмерии и бытовой химии.

Речь, в частности, идет о компаниях Essity (туалетная бумага Zewa, Libresse, Libero); Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos); Colgate-Palmolive (бренды Colgate, шампуни Palmolive и корма для кошек и собак HILL’S); Estee Lauder и LVMH; L'Oreal; Coty (бренды люксовой косметики, как Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Marc Jacobs, Tiffany&Co; масс-маркета — Max Factor, Rimmel); L'Occitane,

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О возможном уходе заявила американская компания Procter&Gamble, которая владеет Always, Pampers, Tide и Oral-B, но затем решила адаптировать бизнес в соответствии с меняющейся обстановкой.

По словам президента российской косметической компании «Мейтан» Любови Леванюк, доля российских продуктов в сегменте товаров для красоты и здоровья сейчас составляет 25%. При этом она выразила уверенность в том, что ушедшие косметические товары, можно быстро заместить без потери качества.

«На сегодняшний день мы видим повышение интереса к российским производителям и дистрибуторам товаров для здоровья. На повышенный спрос в том числе сказалась временная приостановка работы iHerb», — сказала президент «Мейтана».

Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация дает местным компаниям неплохой шанс, поскольку по уровню качества отечественная продукция легко может составить конкуренцию популярным БАДам.

Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова полагает, что вопрос импортозамещения в нише косметики более сложный, поскольку необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого потребителя, а альтернативу привычным средствам найти непросто. Вместе с тем, по ее мнению, ситуация будет складываться так же, как и в сегменте бытовой химии: ушедшие бренды заменят азиатские и российские компании.

Говоря о туалетной бумаге, Акимова также указала на возможные альтернативы. Так, несмотря на уход Essity с российского рынка, остается Pappies. К тому же Zewa продает свои производственные мощности, которые позволяют делать бумагу премиум-класса, добавила она.

«И тут уже вопрос будет заключаться в том, кто купит это производство и из какого сырья будет производиться новая бумага. Самое главное, чтобы люди не чувствовали себя обделенными, когда они не могут купить продукцию привычных производителей. Важно рассказывать производителю, какие остаются альтернативы, какие новые производители приходят на рынок (азиатские бренды, например)», — считает эксперт.