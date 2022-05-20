Медведев допустил действие антироссийских санкций на протяжении десятилетий

Санкции, введенные против России, будут действовать очень долго — речь может идти о десятилетиях, и это даже не связано со спецоперацией по защите Донбасса. Об этом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в пятницу, 20 мая, на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

«Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе в советские, годы. То есть это десятилетия», — сказал он.

По словам замглавы Совбеза, санкции также вызывают проблемы с получением подопытных животных для испытаний.

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Также он отметил, что в таких условиях необходимо рассчитывать только на собственные возможности, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 13 мая, Медведев оценил возможные последствия антироссийских санкций. По мнению зампреда Совбеза РФ, они уничтожат глобальные цепочки поставки товаров, что может спровоцировать крупный логистический кризис, пишет «Москва 24».

Ряд компаний покидает рынок России или приостанавливает сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля, и санкций западных стран.

Так, накануне стало известно, что сеть американских ресторанов McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири — Александру Говору. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он приобретает всё ресторанное портфолио сети. Компания объявила об уходе с рынка РФ 16 мая.

За последние несколько месяцев приостановили деятельность Adidas, Nike, Puma, H&M, Levi’s, Mango, Crocs, Marks & Spencer и др.