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Ученые обнаружили новые маркеры рака яичников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ученые подведомственного Минобрнауки России Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии (НИИОПП) определили гены, которые могут служить маркерами начала метастазирования больных раком яичников. С результатами исследования, выполненного совместно с ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, 20 мая ознакомились «Известия».

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Как подчеркивают специалисты, рак яичников является наиболее агрессивным видом опухоли среди злокачественных новообразований женской репродуктивной системы. Это определяет важность поиска генов микроРНК, которые участвуют в формировании этого вида рака.

Причинами возникновения онкологических заболеваний может быть эпигенетическая регуляция активности генов, которая основана, например, на аномальном метилировании (модификации молекул ДНК без изменения ее нуклеотидной последовательности). Ученые изучили уровни метилирования и экспрессии 20 генов микроРНК на разных стадиях развития рака.

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Таким образом, исследователи выделили группу генов микроРНК, метилирование которых достоверно связано с зарождением раковых клеток. Также они установили, какие именно гены участвуют в развитии метастаз на стадии первичных опухолей яичников.

В результате выяснилось, что метилирование генов MIR1258, MIR137, MIR203A и MIR375 не обнаружено в опухолях больных без метастазов, однако его зафиксировали у больных с метастазами при раке яичника. Таким образом, указанные гены в будущем могут стать маркерами метастазирования.

При этом ген MIR148A был сильно гиперметилирован на более поздней стадии рака, что он может служить специфическим биомаркером макрометастазов у больных раком яичников.

Кроме того, ученые определили пять генов микроРНК, гиперметилирование которых связано со снижением общей выживаемости больных раком яичников. В частности, гиперметилирование MIR130B и MIR9-1 приводит к повышенному риску смерти, и эти гены могут найти применение как маркеры неблагоприятного прогноза для больных раком яичников.

13 мая в Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что профессор Уральского федерального университета Алексей Иванов совместно с профессором Эдинбургского университета Филипом Кэмпом обнаружили необычное свойство магнитных наночастиц в феррожидкостях, которое поможет в борьбе с раком.

Как отметил Иванов, это открытие важно для развития новых методов лечения рака, например, магнитной гипертермии. Инновационный метод предполагает «нагрев» тела или органов больного под воздействием электромагнитного поля для повреждения или уничтожения раковых клеток.

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