Синоптик пообещал москвичам солнечные выходные

В выходные дни в Москве и регионе ожидается солнечная и прохладная погода. Об этом «Известиям» 20 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Московском регионе будет солнечно, но прохладно в выходные дни. В субботу мы ожидаем переменную облачность без осадков, +13… +15 градусов, по области — +11… +16 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, а атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. В воскресенье оно продолжит опускаться до 740 мм ртутного столба, однако характер погоды не изменится, только более облачно», — рассказал специалист.

По его прогнозу, температура воздуха в воскресенье в Москве составит +12… +14 градусов тепла, а по области +10… +15. Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 1–7 м/с.

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«Относительно прохладная, но сухая погода сохранится в первую половину следующей недели, но уже с четверга начнутся дожди», — добавил Синенков.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе. Так, в середине недели столбики термометров устремятся к отметке в +20 градусов. По словам специалиста, весна окончательно вернет утраченные позиции, после чего начнется постепенная подготовка к климатическому лету.