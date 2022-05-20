В банке предложили зачислять туристический кешбэк после поездки

Возможным вариантом предотвращения мошеннических схем с использованием туристического кешбэка может стать корректировка условий получения возмещения от государства таким образом, чтобы средства зачислялись уже после того, как держатель карты съездил в тур. Об этом заявили «Известиям» в Почта Банке в пятницу, 20 мая.

В кредитной организации отметили, что схема, согласно которой турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить кешбэк, — одна из мошеннических схем, эксплуатирующих «лазейки» в программах лояльности.

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на два источника в банках писал, что Росфинмониторинг выявил новую мошенническую схему обналичивания денег через карты «Мир» с использованием туристического кешбэка. Росфинмониторинг направил участникам рынка письмо с признаками операций, связанных с незаконным получением кешбэка, и пояснениями, как их можно выявить.

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Суть такой незаконной схемы, по данным мониторинговой службы, состоит в том, что турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства. Ее участниками могут быть турфирмы и их клиенты или сотрудники этих компаний, а также лица, связанные с их руководством или собственниками.

По данным организации, схема состоит из четырех этапов. Так, физлица открывают карты «Мир» в интересах турфирмы. На них должны поступить деньги для дальнейшей оплаты путевки ради кешбэка. Компания зачисляет их под видом возврата средств за ранее отмененный тур. На счет клиента приходит от 180 тыс. до 400 тыс. рублей. Затем он в течение одного–двух дней покупает туры по России. На третьем этапе происходит зачисление туристического кешбэка на счет физлица. Возмещение выплачивает Национальная система платежных карт (НСПК) за счет бюджетных средств, которые выделил Ростуризм. На четвертом этапе клиент банка снимает полученные деньги с карты наличными или переводит их на счета других физлиц.

Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова связала распространение этой схемы с увеличением популярности услуги туристического кешбэка. В этом году программа стала намного более востребованной в связи с ростом рынка внутреннего туризма на фоне возникших сложностей с путешествиями за границу.

«В случае выявления в операциях клиентов признаков, указанных в письме Росфинмониторинга, будут проводиться меры в рамках процедур внутреннего контроля Банка», — сказала Соколова «Известиям».

В Банке России сообщили «Известиям» что они в курсе возможности использования данной мошеннической схемы на рынке турбизнеса.

«Применительно к данной схеме надо говорить о ней не как о схеме классического обналичивания денег, а скорее как о мошеннической схеме хищения денежных средств, выделяемых бюджетом для стимулирования доступных туристских поездок по России», — сказали в ЦБ.

В Центробанке также считают, что решить эту проблему можно, изменив порядок возврата денег — выдавать туристический кэшбек только после подтверждения использования туристом услуги — например, после заселения в гостиницу.

Запуск в России нового этапа программы туристического кешбэка запланирован на 1 октября. Условия программы останутся прежними. Для участия в акции россияне должны оплатить тур картой «Мир», и в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность путешествия должна составлять не менее двух ночей. Условия программы останутся прежними. Для участия в акции россияне должны оплатить тур картой «Мир», и в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность путешествия должна составлять не менее двух ночей.