Туроператоры предложили туристам из России альтернативу банковским картам

Туроператоры предложили отдыхающим альтернативу банковским картам, которые перестали работать за рубежом. Компании при оформлении путевок предлагают депозит, которым можно будет расплачиваться в отеле, сообщает телеканал «Известия». То есть при оплате тура клиент сможет внести определенную сумму, которую конвертируют по действующему курсу и переведут на депозитный счет. По окончании отдыха неиспользованные деньги вернут. За такую услугу компании берут порядка 10% комиссии. Сейчас такой сервис предлагают в 13 странах. Среди них Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, Израиль.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.