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СК РФ расследует факты минометного обстрела двух сел в Курской области

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Курской области
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Следственный комитет (СК) России в ходе расследования уголовных дел изучит обстоятельства обстрела со стороны Украины двух сел в Курской области. Об этом 19 мая сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«Следователи СК России установят все обстоятельства совершения указанных преступлений и причастных к ним лиц с целью последующего привлечения виновных к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

19 мая из минометов с украинской стороны были обстреляны населенные пункты Алексеевка и расположенное чуть севернее село Дроновка приграничного Глушковского района Курской области. Пострадавших не было.

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Ответным огнем действия украинских националистов были подавлены.

В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Курской и Белгородской областей. 18–19 мая военнослужащие ВСУ с территории Украины произвели обстрелы из системы залпового огня объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Алексеевка и Теткино Курской области, а также села Солохи Белгородской области.

17 мая украинские боевики обстреляли с применением системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры поселка городского типа Теткино и села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. Была повреждена сельскохозяйственная техника.

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