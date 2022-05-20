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Американский сенатор заявил о нежелании солдат США воевать с Россией

Сенатор Рэнд Пол: американские военные выступают против гипотетической войны с Россией
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Фото: TASS/picture alliance /SVEN SIMON
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Американские военные выступают против возможной войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины. Об этом заявил в колонке для Federalist сенатор США Рэнд Пол.

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Он отметил, что количество переданного Киеву оружия уже ударило по обороноспособности США, так как Вашингтон практически опустошил свои арсеналы.

«Большинство американцев, особенно наши ветераны, воочию видевшие последствия бесконечных войн и смены режимов, выступают против войны с Россией и поддерживают сокращение военного присутствия США. В такие времена нам следовало бы прислушаться к мудрости Томаса Джефферсона (третий президент США и один из авторов Декларации независимости. — Ред.) и следовать курсу «мира, торговли и честной дружбы со всеми народами, не заключая союзов ни с кем», — написал Пол.

Он также указал на то, что приоритет интересов других наций над собственными ничем хорошим не закончится, добавив, что бездумные государственные расходы не только привели к увеличению и без того непомерного госдолга страны, но и поставили под угрозу экономическое благополучие американцев.

Так, в марте инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Цены на бензин выросли на 48% по сравнению с прошлым годом, подержанные автомобили подорожали на 35%, продукты питания — почти на 9%, а энергоносители — примерно на 32% за тот же период времени.

«Трудно найти американского потребителя, который не испытал бы боль от ухудшения состояния экономики, вызванного огромными федеральными расходами», — заключил Пол.

Накануне президент США Джо Байден сообщил о новом пакете военной помощи для Украины. Глава Белого дома пообещал, что «администрация ускорит поставки дополнительного оружия и оборудования, на которые конгресс предоставил полномочия». При этом он подчеркнул, что США уже оказали Украине историческую по масштабам помощь в сфере безопасности.

Ранее в тот день сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. После этого документ подписал Байден.

В России в свою очередь призывали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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