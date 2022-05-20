Американский сенатор заявил о нежелании солдат США воевать с Россией

Американские военные выступают против возможной войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины. Об этом заявил в колонке для Federalist сенатор США Рэнд Пол.

Он отметил, что количество переданного Киеву оружия уже ударило по обороноспособности США, так как Вашингтон практически опустошил свои арсеналы.

«Большинство американцев, особенно наши ветераны, воочию видевшие последствия бесконечных войн и смены режимов, выступают против войны с Россией и поддерживают сокращение военного присутствия США. В такие времена нам следовало бы прислушаться к мудрости Томаса Джефферсона (третий президент США и один из авторов Декларации независимости. — Ред.) и следовать курсу «мира, торговли и честной дружбы со всеми народами, не заключая союзов ни с кем», — написал Пол.

Он также указал на то, что приоритет интересов других наций над собственными ничем хорошим не закончится, добавив, что бездумные государственные расходы не только привели к увеличению и без того непомерного госдолга страны, но и поставили под угрозу экономическое благополучие американцев.

Так, в марте инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Цены на бензин выросли на 48% по сравнению с прошлым годом, подержанные автомобили подорожали на 35%, продукты питания — почти на 9%, а энергоносители — примерно на 32% за тот же период времени.

«Трудно найти американского потребителя, который не испытал бы боль от ухудшения состояния экономики, вызванного огромными федеральными расходами», — заключил Пол.

Накануне президент США Джо Байден сообщил о новом пакете военной помощи для Украины. Глава Белого дома пообещал, что «администрация ускорит поставки дополнительного оружия и оборудования, на которые конгресс предоставил полномочия». При этом он подчеркнул, что США уже оказали Украине историческую по масштабам помощь в сфере безопасности.

Ранее в тот день сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. После этого документ подписал Байден.

В России в свою очередь призывали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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