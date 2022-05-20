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В Колумбии 19 кадетов пострадали от удара молнии

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Удар молнии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кадеты военной школы имени генерала Хосе Марии Кордовы пострадали от удара молнии во время тактических учений в военном форте Толемайда (Колумбия). Об этом 20 мая сообщило радио Caracol.

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Инцидент произошел в 16:00 по местному времени. Разряд молнии попал в помещение, где находились кадеты. Отдельно подчеркивается, что в этот момент не было дождя.

Всего в результате происшествия пострадали 19 человек, из них один получил серьезные ожоги, остальные 18 получили легкие травмы. Все пострадавшие в настоящий момент находятся под наблюдением врачей. Командование армии заявило также, что окажет кадетам и их семьям всю необходимую поддержку.

1 мая молния ударила в самолет, принадлежащий Turkish Airlines и выполнявший рейс Газиантеп–Стамбул. В результате инцидента самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту Аданы.

Аналогичный инцидент произошел 18 января с самолетом, заходившим на посадку в аэропорту Сочи. Воздушное судно отстранили от полетов, для того чтобы проверить техническое состояние. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании. По словам командира экипажа, после взлета на высоте около 1,5 тыс. м был удар молнии в носовой обтекатель.

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