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Молния ударила в заходивший на посадку в Сочи самолет
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Молния ударила в заходивший на посадку в Сочи самолет

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Молния ударила в самолет, заходивший на посадку в аэропорту Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, для того чтобы проверить техническое состояние. Об этом сообщает во вторник, 18 января, оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

«Рейс «Уральских авиалиний» при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушно судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании», — отмечается в заявлении.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, лайнер следовал из Москвы.

В распоряжении «Известий» находится запись переговоров диспетчера с командиром самолета. По его словам, после взлета на высоте около 1,5 тыс. м был удар молнии в носовой обтекатель.

«После взлета на высоте примерно 5 тыс. футов был удар молнии в носовой обтекатель. Параметры полета нормальные, параметры двигателя в норме», — сказал он.

При этом в Сочи ранее во вторник из-за сильного ветра, ливня и грозы еще два рейса «Аэрофлота» вернулись на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные воды. На видео запечатлели моменты посадки самолетов в условиях сильного ветра. Лайнеры буквально разворачивало на взлетно-посадочной полосе.

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