Салливан заявил о возможности беседы Байдена и Си Цзиньпина в ближайшие недели

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина могут состояться в ближайшие недели. С таким предположением в четверг, 19 мая, выступил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга на борту самолета главы государства, направляющегося в Сеул.

Как отметил чиновник, в среду во время беседы разговора с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи разговора о беседе лидеров США и Китая не было.

«Хотя я не удивлюсь, если в ближайшие недели президент Байден и председатель Си [Цзиньпин] поговорят [по телефону] вновь. Но этот [разговор с Ян Цзечи] не закладывал основу для звонка», — приводит слова Салливана агентство Reuters.

Помощник Байдена указал, что в ходе переговоров с членом Политбюро ЦК КПК он «прямо сказал ему о нашей озабоченности по поводу ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи и о нашем мнении, что это не в интересах Китая».

«Это не в интересах Америки, и Китай должен рассмотреть возможность принятия любых мер, которые он может предпринять, чтобы уменьшить вероятность провокационных действий КНДР», — подчеркнул Салливан, добавив, что также во время беседы обсуждался вопрос Тайваня и другие проблемы.

На вопрос, почему в последнее время представители администрации США редко общаются со своими китайскими коллегами советник американского президента заметил, что Белый дом не «замедляет или не ограничивает дипломатическое взаимодействие с Китаем на высоком уровне».

Предыдущая онлайн-встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла 16 ноября. Президент США подчеркнул, что американские и китайские власти должны не допустить перехода от соперничества к конфликту. Кроме того, Байден выразил надежду, что в следующий раз он лично встретиться с Си Цзиньпином.

Председатель КНР, в свою очередь, сообщил о готовности вместе с президентом США над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран. По его мнению, Китай и Соединенные Штаты, как две крупнейшие экономики мира, должны уважать друг друга, и решать не только свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства. И потому здоровые и устойчивые отношения двух стран — залог поддержания стабильной обстановки во всем мире и возможности эффективно реагировать на глобальные вызовы.