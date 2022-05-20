Банки получили более 2 тыс. заявок по льготной ипотеке для IT-специалистов

Крупные кредитные организации получили от специалистов в сфере информационных технологий более 2 тыс. заявок по новой ипотечной программе со ставками до 5% годовых, рассказали «Известиям» в пятницу, 20 мая, представители банков.

По словам старшего вице-президента банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, организация с 5 мая принимает заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов, которая доступна по ставке от 4,3% годовых.

Сейчас в портфеле свыше 2 тыс. обращений из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской областей и Татарстана, добавил он. Уже есть предварительные одобрения, но финальное решение по каждому будет принято после опубликования Минцифры списка аккредитованных организаций, пояснил он.

За месяц поступило более 100 обращений, рассказал зампредседателя правления «Абсолют Банка» Антон Павлов. По его словам, 80% из них одобрены, но это предварительно, так как старта выдач еще не было, поскольку еще не утверждены лимиты финансирования на банки-участники.

В банке «УБРиР» (Уральский банк реконструкции и развития) сказали, что рассмотрение заявок начнется уже в июне, как только выстроят все внутренние и внешние процессы с госсубсидированием программы. Заявки принимают также в Газпромбанке, ВТБ и Росбанке.

В Минцифры «Известиям» учтонили, что работа над формированием списка IT-компаний, сотрудники которых смогут принять участие в программе, завершается. Далее информация о таких работодателях будет передана министерством оператору программы — ДОМ.РФ.

В соответствии с постановлением это должно произойти не позднее 9 июня, но реестр будет готов уже в ближайшие дни, сообщили в ведомстве. Постановление кабинета министров об утверждении параметров программы принято 30 апреля 2022-го, а 12 мая оно вступило в силу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Умному — дом: первые выдачи по ипотеке для IT-специалистов начнутся в июне»