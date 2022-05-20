Офицер РФ спас в бою трех раненых сослуживцев в ходе спецоперации

Минобороны в пятницу, 20 мая, раскрыло имена новых героев, отличившихся в ходе военной спецоперации по защите населения Донбасса.

Так, в ходе продвижения группы российских войск были обнаружены тщательно замаскированные позиции украинских националистов. Капитану Александру Михальскому было поручено нанести удар по позициям боевиков для последующего наступления российских мотострелков. Расчет под его командованием нанес ракетный удар, в результате которого были уничтожены запасной командный пункт противника, четыре реактивные системы залпового огня, а также 15 националистов.

Во время артиллерийского и минометного обстрела со стороны отступающих украинских войск были повреждены антенны командно-штабной машины, обеспечивающей связь в группе. Подполковник Павлик Мартиросян, находясь под огнем противника, оперативно устранил неисправность, обеспечив при этом устойчивую связь в группе. Затем, тесня врага, российские войска приступили к форсированию реки. В ответ боевики нанесли артиллерийский удар по переправе. После попадания снаряда бронетранспортер связи упал в реку недалеко от берега. Мартиросян, рискуя жизнью, находясь под плотным огнем противника, бросился в воду и вытащил из автомобиля трех раненых военнослужащих, после чего организовал буксировку упавшей машины и тем самым не допустил утраты средств связи.

Рота под командованием майора Петра Аленина выполняла задачу по охране дорог, в ходе патрулирования солдаты роты задержали до 20 националистов, которые вели разведку, маскируясь под гражданское население. Спустя несколько дней в районе одного из населенных пунктов майор Аленин обнаружил три расчета артиллерии противника, два наблюдательных поста, а также схрон оружия и боеприпасов, которые после передачи координат были уничтожены артиллерийскими ударами. В один из дней, под прикрытием темноты вооруженная группа украинских националистов в составе 25 человек предприняла попытку прорваться в сторону позиций российских военных. В ходе завязавшегося боя часть боевиков была уничтожена, а оставшаяся сбежала. В дальнейшем противник неоднократно пытался осуществлять попытки прорыва, но благодаря смелым и решительным действиям личного состава роты майора Аленина, все они пресечены. С начала спецоперации личным составом роты под командованием Петра Аленина было уничтожено до 70 националистов, захвачено и передано в контрразведку значительное количество оружия и боеприпасов противника.

Накануне Минобороны рассказало о подвиге сержанта Дениса Шамалюка, который в ходе патрулирования обнаружил группу из восьми украинских националистов, готовящих засаду. Российский военный смог с помощью гранат уничтожить двух националистов, а еще шестерых взять в плен.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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