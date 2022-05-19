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Военный РФ в одиночку взял в плен шестерых украинских боевиков

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Военнослужащий ВС РФ
Фото: РИА Новости
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В Минобороны РФ в четверг, 19 мая, рассказали о новых примерах мужества и подвигах российских военных.

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В частности, сержант Денис Шамалюк в ходе патрулирования обнаружил группу из восьми украинских националистов, готовящих засаду. Он скрытно подобрался к противнику и бросил две гранаты, в результате два боевика погибли. Остальные шесть сложили оружие и сдались в плен Шамалюку. После прибытия подкрепления сдавшиеся были доставлены в штаб батальонно-тактической группы, где в ходе допроса выдали местоположение позиций своей военной техники, по которым впоследствии был нанесен авиаудар.

Сержант Дмитрий Насонов, действуя в составе медицинского взвода, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых. В это время санитарный автомобиль с ранеными подвергся минометному обстрелу со стороны украинских националистов. Водитель машины получил тяжелые осколочные ранения. Насонов немедленно оказал неотложную медицинскую помощь раненому командиру и водителю, после чего вывез автомобиль из-под огня противника и доставил раненых в полевой госпиталь. Это позволило спасти их жизни.

Старший лейтенант Константин Столяров, командир взвода реактивной артиллерийской батареи в ходе наступления российских Вооруженных Сил организовав маскировку поста корректировки огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника. В результате профессионализма старшего лейтенанта была уничтожена минометная батарея противника, в которую также входили три единицы 82-мм минометов и до 12 националистов.

Накануне российское Министерство обороны сообщило о подвиге капитана Александра Саунинина, который во время ожесточенного боя с украинскими боевиками лично спас из горящего ангара три единицы военной техники, в том числе два УР-77 с полным боекомплектом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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