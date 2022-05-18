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Минобороны сообщило о новых подвигах солдат ВС РФ в ходе спецоперации

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Военнослужащий ВС РФ
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Минобороны РФ в среду, 18 мая, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Так, тактическая группа гаубичного артиллерийского дивизиона гвардейской десантно-штурмовой бригады ефрейтора Аюра Бальжинимаева, совершая марш в тыл противника, попала под вражеский огонь.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Бальжинимаев развернул орудие и прицельным огнем прямой наводкой из гаубицы уничтожил одну вражескую БМП и автомобиль с боеприпасами. Лишенные огневой поддержки, украинские националисты были вынуждены отступить. Кроме того, ефрейтор уничтожил блокпост и полевой пункт заправки противника с техникой. В результате мощного взрыва от точного попадания в топливозаправщик была ликвидирована украинская мотострелковая рота.

Капитан Александр Саунин вел ожесточенные бои с украинскими националистами, когда во время артиллерийского обстрела вражеские снаряды попали в ангар со стоящей там военной техникой. Вспыхнул пожар. Александр бросился прямо в огонь и лично вывел из горящего и обстреливаемого ангара три единицы военной техники, в том числе два УР-77 с полным боекомплектом. Благодаря личному мужеству Саунина, его самообладанию и умелому командованию из огня было спасено более 10 единиц военной техники, что позволило сохранить боеготовность батальонно-тактической группы. При этом никто из подчиненных капитана не пострадал.

Группа под командованием старшего лейтенанта, командира комендантской роты Леонида Калашникова, обнаружила в лесополосе хорошо вооруженную группу украинских националистов, и, несмотря на их численное превосходство, командир принял решение дать бой.

Российские военные внезапным шквальным огнем уничтожили огневые точки противника, заняли оборону и отразили наступление врага, после чего, перейдя в контрнаступление, разгромили боевиков.

По итогам были уничтожено 2 БТР противника и более 20 боевиков, 22 националиста сдались в плен. Потерь среди подчиненных старшего лейтенанта Калашникова допущено не было.

Накануне Министерство обороны РФ отметило подвиг старшего лейтенанта Сергея Мурашкина. Он со своим отрядом обнаружил диверсионную группу из числа украинских националистов и дал бой. В результате было уничтожено больше половины националистов. Остальные диверсанты сложили оружие и сдались в плен.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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