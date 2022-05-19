Лепс сравнил нападки на российскую культуру с отменой Байрона

Советский и российский певец Григорий Лепс во время пресс-конференции по поводу создания Российской музыкальной ассоциации 19 мая поднял вопрос об отмене русской культуры на Западе. Он сравнил нападки на всё русское с отменой зарубежного поэта Джорджа Байрона.

«Нас сейчас пытаются отменить, заменить. Но как можно отменить Чайковского, Глинку, Достоевского, Пушкина? Это всё равно, что мы сейчас отменим Байрона или Шекспира. Люди уже написали свои произведения, которые золотыми буквами вписаны в память всего человечества. Это отменить и заменить нельзя. Тем не менее Запад пытается», — рассказал Лепс.

16 мая актер Евгений Ткачук назвал отмену русской культуры на Западе катастрофой для всего мира. Впрочем, он не думает, что в современном мире реально что-либо запретить, так как существует интернет. Все попытки «отмены» — лишь позиционные игры с мозгами людей.

11 мая российский актер и режиссер Владимир Машков рассказал «Известиям», что русская культура — неотъемлемая и важнейшая часть мировой культуры.

10 мая сербский кинорежиссер и актер кино Эмир Кустурица высказал предположение, что цель стран Запада на сегодняшний день — отменить Россию как целый народ и в конечном итоге стереть страну с лица земли. По словам режиссера, США могут прибегнуть к самым крайним мерам, включая «ограниченную ядерную войну», чтобы добиться своего.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Так страны Запада выражают свое недовольство проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.

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