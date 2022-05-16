Актер Ткачук назвал «отмену» культуры РФ катастрофой для всего мира

Отмена русской культуры на Западе — катастрофа для всего мира, но сейчас вряд ли можно запретить что-либо, ведь есть интернет, считает актер Евгений Ткачук. Об этом он рассказал «Известиям» после премьеры фильма Сергея Бодрова «Дышите свободно».

«Это катастрофа вообще для всего мира. Пока не известно, во что это выльется. Я чувствую, что это беда, которую нам надо вместе преодолеть, остаться людьми», — заявил актер.

Он выразил мнение, что полностью запретить те или иные вещи в мире невозможно, поскольку существует интернет.

«Это всего лишь позиционные игры с мозгами людей. А все остальное — либо ты подключаешься и начинаешь в эту топку подкидывать своих дров, либо через творчество, которое считаешь важным, через искусство продолжаешь искать человеческое и чтить высокие нравственные позиции», — отметил он.

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