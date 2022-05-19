Тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» дисквалифицирован на два года

В отношении главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининградская область) Андрея Воронкова будет применена дисквалификация сроком до двух лет. Такое решение озвучила дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) 19 мая.

Воронкова решено наказать за расистские высказывания в адрес кубинской нападающей екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айламы Сесе Монталво.

«Признать Андрея Воронкова виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившегося в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника. Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет», — указано на сайте ВФВ.

В решении комиссии также указано, что произошедший эпизод получил широкий общественный резонанс, поэтому вопрос об условиях дисквалификации главного тренера будет вынесен на ближайшее заседание исполкома ВФВ.

Отмечается, что, несмотря на очевидность ситуации, волейбольный клуб «Локомотив» и персонально Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес клуба «Уралочка-НТМК» и лично перед игроком Айламой Монталво. Вместо этого «Локомотив» направил письмо в адрес ВФВ, где в юридической стилистике «сместил фокус внимания к беспочвенным обвинениям в расизме» со стороны СМИ и общественности в адрес своего главного тренера.

Инцидент произошел 13 мая, когда «Уралочка-НТМК» уступила калининградскому «Локомотиву» в решающем матче финальной серии плей-офф (2-3). В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?», имея в виду Монталве. Фраза попала в прямой эфир. Сама волейболистка позднее заявила, что оскорбления со стороны тренера команды соперников ее не задели, но спустя два дня покинула клуб.

В сентябре 2021 года Федерация хоккея Украины определила наказание для игрока «Кременчуга» Андрея Денискина за расистский жест. Хоккеист дисквалифицирован на три матча, а потом — еще на десять игр. Во время стартового матча четвертого тура Украинской хоккейной лиги игрок «Кременчуга» Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращен к 24-летнему темнокожему хоккеисту Джейлену Смереку из США, который играет за ХК «Донбасс».

В июне 2021 года участницу сборной Сербии по волейболу Сану Джурджевич дисквалифицировали на два матча за расистский жест. В одном из эпизодов игры группового раунда Лиги наций с командой из Таиланда 1 июня спортсменка в беседе с другой сербской спортсменкой сделала жест в виде узких глаз. Решение о дисквалификации приняла Международная федерация волейбола.