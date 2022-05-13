Тренер волейбольного клуба «Локомотив» оскорбил спортсменку «Уралочки»

Тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков в ходе пятого матча финала чемпионата России, проходящего в Калининграде, оскорбил кубинскую спортсменку Аиламу Монталво из команды-соперницы «Уралочка-НТМК», обозвав ее обезьяной. Об этом сообщает URA.RU в пятницу, 13 мая.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» — сказал Воронков волейболистке из своей команды, говоря о Монталво.

«Уралочка-НТМК» на страницах клуба в соцсетях уже написала обращение к тренеру соперников с требованием принести публичные извинения.

Встреча калининградского «Локомотива» и екатеринбургской «Уралочки-НТМК» завершилась победой хозяев матча со счетом 3:2.