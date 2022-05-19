Бизнес McDonald’s в России купит Александр Говор

Сибирский бизнесмен Александр Говор купит российский бизнес McDonald's. Об этом 19 мая сообщила американская сеть фастфуда. Сумма сделки не называется.

«В соответствии с этим соглашением Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ресторанами под новым брендом. Соглашение по-прежнему зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, и ожидается, что его закрытие произойдет в ближайшие недели», — говорится в сообщении.

Согласно договору, предусматривается сохранение за сотрудниками рабочих мест на срок не менее двух лет. Кроме того, покупатель согласился профинансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны до закрытия сделки. Также он будет финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Два источника на рынке сообщили «Известиям», что рестораны снова откроются в июле.

Нефтяник из Новокузнецка Александр Говор через компанию «ГиД» руководил 25 заведениями McDonald's в регионах Сибири. Являлся лицензиатом с 2015 года.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг будет оказывать российскому собственнику активов McDonald's в РФ содействие в налаживании работы.

McDonald's объявил о приостановке работы в России с 14 марта. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».