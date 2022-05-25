На автомате: проверку водительских прав для выдачи кредитов просят облегчить

Банки попросили МВД автоматизировать сервис по проверке подлинности водительских прав . Об этом говорится в письме Нацсовета финрынка в адрес министерства (есть у «Известий»). С 29 июня вступает в силу закон, позволяющий оказывать финансовые услуги по водительским правам , в том числе выдавать кредиты до 15 тыс. рублей, менять валюту и переводить средства без открытия счета. В крупнейших банках полагают, что среди россиян будут востребованы такие операции . Однако возрастают риски мошенничеств при утере документа, опасаются юристы.

Право водителя

С 29 июня вступают в силу изменения в «антиотмывочное» законодательство, которые позволяют банкам проводить упрощенную идентификацию клиентов по водительским правам. Для оказания финуслуг кредитные организации должны проверить подлинность документов. Это можно сделать с помощью сервиса на сайте МВД. Однако его использование возможно только в «ручном» режиме , подчеркивается в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) на имя министра иностранных дел Владимира Колокольцева. Поэтому кредитные организации с большой клиентской базой фактически не смогут воспользоваться этим ресурсом.

Кроме того, как сообщается в документе, если к сервису одновременно будет обращаться множество банков, то он может оказаться недоступным ввиду повышенной нагрузки . В НСФР предлагают МВД доработать сервис для проверки номера водительского удостоверения в автоматизированном режиме. В письме также отмечается, что банки не могут использовать и другой вариант проверки водительских прав — с помощью инфраструктуры «цифрового профиля» (Единой системы идентификации и аутентификации, ЕСИА), поскольку сведения об удостоверениях в ЕСИА не верифицируются Министерством внутренних дел. Поэтому НСФР также просит МВД реализовать подтверждение подлинности сведений в ЕСИА.

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На автомате Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для кредитных организаций очень важна помощь МВД по доработке сервиса для автоматизированной проверки водительских удостоверений, чтобы потребители не столкнулись с трудностями при упрощенной идентификации, сообщил «Известиям» глава НСФР Андрей Емелин. Он подчеркнул, что идея разрешить гражданам проводить банковские операции по удостоверению водителя прошла длительное обсуждение и была поддержана всеми ведомствами .

Такой способ идентификации востребован, поскольку у россиян чаще бывают при себе именно права, а не паспорт , добавил Андрей Емелин. Кроме того, база для проверки паспортов периодически работает медленно или со сбоями, поэтому банкам необходимо иметь и иной документ для идентификации. «Известия» направили запрос о необходимости автоматизации процесса проверки водительских прав в МВД, а также в ЦБ и Минэк.

В Росфинмониторинге полагают, что применение водительских прав для упрощенной идентификации в банках будет востребовано и расширит механизмы продвижения финансовых продуктов и услуг . В службе добавили, что возможность проверки подлинности водительских удостоверений минимизирует риски использования указанных сервисов недобросовестными участниками финансовых операций. Вместе с тем Росфинмониторинг не обладает информацией о необходимости доработки сервиса МВД, поскольку не принимал участие в обсуждении этого вопроса.

На автомате Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По «антиотмывочному» закону банки должны идентифицировать личность клиента перед оказанием финансовой услуги. Для ряда операций можно проводить упрощенную проверку личности — для этого достаточно предоставить в кредитную организацию сведения о себе: ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС, а с 29 июня — и по водительским правам, пояснила «Известиям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. По этим документам доступны переводы без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тыс. рублей, получение потребительского кредита до 15 тыс. рублей, заключение договора брокерского счета , перечислила она.

Обмен валюты и переводы

В случае масштабирования банковских услуг с упрощенной идентификацией действительно необходима автоматизация процесса , подтвердили «Известиям» в «Зените», Почта Банке и крымском РНКБ. В Абсолют Банке рассказали, что уже используют водительские права в качестве дополнительного, но не единственного документа при оформлении автокредитов. Проверка подлинности проводится с помощью открытого сервиса ГИБДД. При обработке большого количества обращений сервис должен быть автоматизирован, чтобы сократить время обслуживания и исключить операционные ошибки, подчеркнули в кредитной организации.

Абсолют Банк планирует провести оценку перспектив использования водительских прав в качестве единственного документа для проведения идентификации в будущем, сообщили в кредитной организации. С интересом к инициативе также относятся в Росбанке.

На автомате Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

С упрощенной идентификацией по водительскому удостоверению в банках наиболее востребованы будут переводы без открытия счета , полагают в крымском РНКБ. В ДОМ.РФ ожидают, что популярностью будут пользоваться валютно-обменные операции . Менее востребовано это будет среди брокеров, пользователей финансовых площадок, держателей ценных бумаг, считает управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.