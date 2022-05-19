В Сербии оценили намерение Косово вступить в Евросоюз и НАТО

Войти в состав Евросоюза, НАТО и Совета Европы могут лишь независимые страны, являющиеся членами ООН, а частично признанная Республика Косово к ним не относится. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал «Известиям» доктор юридических наук, профессор Крагуевацкого университета Сербии Зоран Чворович.

Накануне премьер-министр Косово Альбин Курти в ходе семинара в Атлантическом совете заявил о намерении Приштины вступить Североатлантический альянс и ЕС.

«Членами Совета Европы, ЕС и НАТО могут быть только независимые государства, которые являются членами ООН. Косово к таковым не относится», — отметил Чворович.

Как напомнил эксперт, согласно единственному действующему международно-правовому документу, регулирующему статус Косово, резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, частично признанная республика может пользоваться только широкой автономией в Сербии. Так что прием Косово в указанные организации серьезно подорвал бы авторитет самой ООН как наиболее важной организации, которая заложила основы послевоенного Ялтинско-Потсдамского международного порядка, указал он.

«Как и во времена однополярного мира, Запад хочет лишить Россию возможности решать любой международный спорный вопрос. Отсюда — их намерение разрешить вопрос об окончательном статусе Косово обходным путем — без участия СБ. Для присоединения Косово к программе «Партнерство во имя мира» нужно согласие всех членов НАТО. Так что это будет серьезная проверка на независимость тех членов НАТО, которые не признают так называемое Косово как государство. Речь идет об Испании, Словакии, Греции и Румынии», — подчеркнул эксперт.

По его словам, заявка Косово на вступление в Совет Европы и заявления о желании стать членом в ЕС в некотором смысле связаны с тем, что Сербия не ввела санкции против России. Чворович выразил уверенность, что Курти сделал эти заявления после того, как заключил сделку со своими западными покровителями.

«Для Запада сейчас гораздо важнее заставить Сербию присоединиться к санкциям против России, а не принять Косово в Совет Европы. В любом случае требования Косово — это очередной способ изоляции России», — подытожил он.

12 мая Совет Европы получил и передал в комитет министров заявку частично признанной республики на вступление в организацию.

В ответ на подачу заявки сербский президент Александр Вучич заявил, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюций. Он пообещал, что «всё пройдет не так легко, как они [Косово] себе представляли».

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.