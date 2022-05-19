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В Госдуме призвали повысить возраст молодежи в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в четверг, 19 мая, поддержала инициативу о повышении возраста россиян, которые относятся к категории молодых семей и могут претендовать на жилищные льготы.

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«Эта инициатива абсолютно жизнеспособна. Как бы мы сейчас не ругали Всемирную организацию здравоохранения, но она учитывает молодых людей в возрасте до 40 лет. Думаю, что и нам пора бы обсудить этот вопрос. Группа молодых людей очень разнится, где-то до 30, где-то до 35 лет, а где-то и выше», — сказала она «Известиям».

В качестве примера депутат привела программу «Земский доктор/Земский фельдшер», которая работает в регионах с целью привлечения молодых специалистов.

«Уже сегодня во многих субъектах программа учитывает достаточно высокий возраст — до 45 и даже до 50 лет. Я считаю, что необходимо повышать возраст молодых людей, важно об этом говорить», — подчеркнула Бессараб.

С соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В своем обращении к Минтруду он призвал включить в категорию молодых семей, которые могут претендовать на жилищные льготы, супругов в возрасте до 40 лет с детьми. Сейчас в России действует программа поддержки молодых семей, которая позволяет парам до 35 лет включительно получить компенсацию 30% стоимости жилья.

По словам политолога, многие российские граждане на фоне экономического давления на РФ вынуждены были отложить вопрос приобретения жилья, упустив возможность воспользоваться льготами.

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