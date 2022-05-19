В России предложили изменить возраст молодых семей ради жилищных субсидий

В категорию молодых семей, которые могут претендовать на жилищные льготы, необходимо включить супругов в возрасте до 40 лет с детьми. Такое предложение в Минтруд направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT 19 мая.

Как убежден политолог, инициатива позволит расширить поддержку от государства в вопросе улучшения жилищных условий. Данную задачу он отнес к числу наиболее приоритетных для государства.

Сейчас в России действует программа поддержки молодых семей, которая позволяет парам до 35 лет включительно получить компенсацию 30% стоимости жилья. При этом семьи с детьми и одинокие родители в возрасте до 36 лет включительно могут получить компенсацию в размере 35%.

Орлов указал на то, что многие российские граждане на фоне экономического давления на РФ вынуждены были отложить вопрос приобретения жилья, упустив возможность воспользоваться льготами.

В связи с этим политолог призвал расширить государственную поддержку на родителей-одиночек и супругов в возрасте до 40 лет включительно, у которых есть ребенок в возрасте до 14 лет.

Инициативу уже поддержал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Он подчеркнул важность всех мер, направленных на скорейшее получение жилья семьями с детьми.

Накануне премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 млн и 15 млн рублей.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в беседе с «Известиями» пояснил, что правительство страны позволило сочетать льготную ставку кредита по ипотеке с рыночной или иной субсидируемой. Для этого была увеличена сумма кредита, который может быть взят с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей. При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, а остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.