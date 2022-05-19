Шахматы станут обязательным предметом в школах Грузии

В Грузии шахматы станут обязательным учебным предметом в школах. Такое решение утвердил министр образования республики Михаил Чхенкели, сообщили в четверг, 19 мая, в образовательном ведомстве.

«Школьники будут изучать шахматы с первого класса с целью развития аналитического, логического, критического мышления и навыков практического решения проблем. Среди учеников шахматы станут обязательным предметом», — рассказали в министерстве.

Во втором и третьем классах шахматы будут предлагаться в качестве предмета по выбору.

Нововведение начнет действовать в Грузии с нового учебного года. До этого времени минобразования совместно с Национальной федерацией шахмат проведет подготовку учителей и учебных ресурсов.

Днем ранее сообщалось, что депутаты госсовета Удмуртии предложили вернуть в российские школы трудовое воспитание на примере советской системы образования. По мнению авторов инициативы, в школы необходимо вернуть ученические производственные бригады и мастерские, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха. С этим предложением парламентарии обратились в Госдуму и правительство России.

В этом месяце также стало известно, что с 1 сентября 2022 в начальных классах образовательных учреждений по всей России появятся уроки исторического просвещения. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит с 5-го класса. Кроме того, с первого класса будет усилена историческая составляющая в рамках предмета «Окружающий мир». До конца мая соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направит в регионы.