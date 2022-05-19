Суд заочно арестовал экс-юристов ФБК Соболь и Гимади

Экс-юристы ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Любовь Соболь (признана СМИ-иноагентом) и Вячеслава Гимади заочно арестовали по решению Басманного суда Москвы. Они обвиняются в мошенничестве и создании экстремистского сообщества.

«Суд 6 мая удовлетворил ходатайства следователя об избрании в отношении Соболь и Гимади меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сообщили в суде.

Уточняется, что каждый заочно арестован на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции на территорию РФ. Кроме того, по решению суда также заочно арестован еще один представитель организации Леонид Волков по статье «Мошенничество».

14 апреля Симоновский суд Москвы удовлетворил представление ФСИН в отношении Соболь и изменил ей 1,5 года ограничения свободы на реальный срок в исправительной колонии общего режима по «санитарному делу». Таким образом, Соболь должна отбыть в колонии почти полгода, а именно пять месяцев и 26 дней.

3 августа 2021 года Соболь признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Она не могла покидать жилище с 22:00 до 06:00, а также посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Московской области. Она покинула Россию спустя пять дней после вступления решения суда в силу. 20 октября того же года МВД объявило Соболь в розыск.

Помимо «санитарного дела» Соболь также была приговорена к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру. Ей был назначен испытательный срок, после чего по ходатайству условное наказание заменили на реальные исправительные работы.

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией и ликвидировал ее.