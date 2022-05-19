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Мурашко заявил о восстановлении плановой медпомощи в России

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
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Оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий в России восстановлено. Об этом 19 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на Инновационном петербургском медицинском форуме «Оргздрав».

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«Сегодня мы восстановили оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических мероприятий, вернулись к интенсивной научно-исследовательской работе и активной образовательной деятельности», — сказал министр.

Как добавила директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития Минздрава России Евгения Котова, коронавирус в настоящее время отступил. Система здравоохранения приступает к плановой работе, подчеркнула специалист.

Однако она допустила, что важнейшей задачей является поддержка необходимого уровня коллективного иммунитета.

С начала марта в Ленинградской области стали снова оказывать все виды медицинской помощи детям. Ограничения, введенные в этой сфере были отменены. До этого, с 21 февраля, в Санкт-Петербурге сняли ограничение на проведение плановых медицинских осмотров и диспансеризации.

Московская область также с 21 февраля вернулась к плановому оказанию медицинской помощи в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.

В конце февраля доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что пик волны COVID-19, вызванной «Омикрон»-штаммом коронавируса, вероятно, пройден в России. По его словам, положительная динамика по заболеваемости COVID-19 отмечается в крупных субъектах, в том числе в Москве.

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