Трансляции марафона «Новые горизонты» за два дня набрали более 70 млн просмотров

Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» продолжает работу, за два дня трансляции мероприятия набрали 70 млн просмотров, сообщили 19 мая организаторы форума.

В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Александр Новак.

Также гостями марафона стали главы МИД РФ Сергей Лавров и Минфина Антон Силуанов, руководители других министерств и ведомств, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Перед аудиторией выступили полномочный представитель при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва и многие другие.

Гости и участники марафона обсуждают темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, современные вызовы и тренды мировой экономики.

Ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений направлены на развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников, выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта.

Первый федеральный просветительский марафон прошел год назад — в мае 2021 года, с него стартовала «перезагрузка» Российского общества «Знание». Второй марафон был приурочен к началу учебного года и Дню знаний — 1 сентября.

Российское общество «Знание» ведет историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — общество «Знание России»).

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.