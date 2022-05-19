Прямой эфир
Мир
За сутки с «Азовстали» в плен сдался еще 771 боевик «Азова»
Экономика
Новак спрогнозировал ухудшение ситуации на энергорынке Европы
Мир
Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара
Экономика
Около половины импортеров российского газа открыли рублевые счета для оплаты
Экономика
Белорусская компания «Санта Бремор» приостановит поставки красной рыбы в РФ
Мир
Американская певица Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств
Экономика
Евро опустился ниже 62 рублей впервые с 2017 года
Общество
МВД РФ объявило в розыск главарей группировки «Азов» Величко и Немичева
Мир
Языческое капище с оккультными символами нашли на базе националистов
Мир
ВКС РФ уничтожили украинские дивизионы С-300 и «Бук-М1»
Наука
Ракета «Союз-2.1» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Сюжет:

Трансляции марафона «Новые горизонты» за два дня набрали более 70 млн просмотров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» продолжает работу, за два дня трансляции мероприятия набрали 70 млн просмотров, сообщили 19 мая организаторы форума.

Полет с фантазией: как космические технологии используют на Земле
Почему с помощью экспериментов на МКС можно победить COVID-19 и предотвратить климатическую катастрофу

В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Александр Новак.

Также гостями марафона стали главы МИД РФ Сергей Лавров и Минфина Антон Силуанов, руководители других министерств и ведомств, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Перед аудиторией выступили полномочный представитель при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва и многие другие.

Гости и участники марафона обсуждают темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, современные вызовы и тренды мировой экономики.

Ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений направлены на развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников, выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта.

Первый федеральный просветительский марафон прошел год назад — в мае 2021 года, с него стартовала «перезагрузка» Российского общества «Знание». Второй марафон был приурочен к началу учебного года и Дню знаний — 1 сентября.

Российское общество «Знание» ведет историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — общество «Знание России»).

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022