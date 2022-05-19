Бойцы украинского радикального националистического формирования «Айдар» перевозят пленных в душных машинах, держат в подвалах и заставляют петь гимн Украины. Об этом в четверг, 19 мая, в беседе с «Известиями» рассказала уроженка луганского города Счастье, депутат народного совета ЛНР первого созыва Светлана Коноплева.

Депутат попала в плен в 2014 году во время перевозки тел двух погибших ополченцев. Тела вывозили из Луганска в соседнее село Георгиевка, чтобы захоронить, так как все кладбища города обстреливались украинскими военнослужащими.

«Нас остановил батальон «Айдар», и, несмотря на то что мы везли тела погибших, они взяли в плен меня, трех людей, которые были со мной, и вывезли тела погибших», — сказала Коноплева.

По ее словам, несколько траурных процессий были расстреляны и люди прыгали прямо в могилу, чтобы остаться в живых.

Депутата и сопровождающих ее лиц держали в Новосветловке. Когда в городе начались бои, ее вышвырнули на улицу «ловить российские пули».

«Я вынуждена была стоять на площадке перед магазином под шквальным огнем. Рядом взрывалась техника, взрывались дома , а я вынуждена была стоять, и деться мне было некуда», — пояснила она.

Коноплева также рассказала об издевательствах над пленными. В частности, она отметила, что «айдаровцы» перевозили их в машинах, где нет ни грамма воздуха. В салоне было 30 мужчин, и она была единственной женщиной. Пленных заставляли садиться, ложиться и вставать по команде, петь гимн и читать стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко.

По прибытии на место назначения ей связали руки и ноги, завязали глаза, положили на носилки и сбросили в подвал, похожий на склеп. Там она пролежала несколько дней. Все это время ее не выводили в туалет и не давали воды.

«Там нас было человек 20. И в этой яме мы прожили больше месяца. Когда меня достали, я просто потеряла сознание», — добавила бывшая пленная.

Ранее, 17 мая, в Минобороны РФ сообщили, что боевики «Айдара» удерживают пациентов и персонал больниц Запорожья. На нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы, оборудовали огневые позиции и разместили склады боеприпасов. При этом персонал и пациентов больниц удерживают в качестве живого щита.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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