Боевики «Айдара» удерживают пациентов и персонал больниц Запорожья

В больницах Запорожья боевики украинского радикального националистического формирования «Айдар» оборудовали огневые позиции, персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита. Об этом 17 мая сообщили в Минобороны РФ.

«В Запорожье на нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы, оборудовали огневые позиции и разместили склады боеприпасов. При этом персонал и пациентов больниц удерживают в качестве живого щита», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что формирования батальона «Донбасс» в жилом доме по улице генерала Лозановича в Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась.

В поселке Боровая Харьковской области в школе и детском саду оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях удерживаются мирные граждане с детьми, заявили в Минобороны РФ.

Накануне в ведомстве рассказали, что украинские националисты удерживают преподавателей и воспитанников школы-интернета в Святогорске в ДНР.

Кроме того, сообщалось, что в Нелеповке ДНР в здании школы № 19 украинские подразделения оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов.

11 мая в Минобороны России сообщили, что в густонаселенных районах агломерации Краматорск–Славянск украинские боевики разместили тяжелое вооружение и технику, жителей держат в подвалах.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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