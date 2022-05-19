Французы раскритиковали Зеленского за появление на Каннском кинофестивале

Жители Франции 19 мая подвергли критике в соцсети Twitter президента Украины Владимира Зеленского, который появился на открытии Каннского кинофестиваля днем ранее.

Так, например, пользователь с ником Robin33390 счел выступление Зеленского на открытии кинофестиваля неуместным: «При всем моем уважении к украинскому народу, я считаю, что сейчас не место и не время для таких выступлений».

Пользовательница @GaveEmmanuelle назвала выступление украинского лидера «гротескным кино», а @LaurencePino попросил организаторов кинофестиваля «перестать беспокоить их [французов] этим парнем».

Были и более резкие комментарии. Так, пользователь соцсети с ником @HissierJ сказал следующее: «Французское кино только что плюнуло в лицо миллионам французов, так что не удивляйтесь падению аудитории и посещаемости кинотеатров, субсидии все не спасут!»

Владимир Зеленский не первый раз вызывает отрицательную реакцию у европейцев из-за своих выступлений на фоне украинского кризиса. Так, 18 мая итальянский журналист Ихинио Поло резко негативно высказался о приглашении Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который должен пройти в Мадриде летом. Он назвал его «коррумпированным человеком», который превратил страну в площадку агрессии против России.

Зеленский также отметился онлайн-выступлением в Генеральных штатах Нидерландов 30 марта, депутаты которых отказались слушать его речь.

17 мая в Каннах прошло открытие одного из старейших и престижных кинофестивалей, который продлится до 28 мая. Российские СМИ не получили аккредитацию на фестиваль в контексте проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса из-за антироссийской позиции организаторов фестиваля.