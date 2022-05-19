SZ: антироссийские санкции не достигли желаемого эффекта из-за позиций КНР, Индии и Турции

Антироссийские санкции Запада не принесли ожидаемого результата из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии. Такие сведения опубликованы в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Уточняется, что эти государства либо не присоединились к санкциям, либо сделали это частично.

В материале издания также говорится о том, что несмотря на санкционное давление, российская экономика сохранила стабильность.

«Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», — сказано в сообщении.

17 мая немецкий телеканал ZDF признал, что Латинская Америка поддержала спецоперацию России по защите Донбасса. В качестве примера канал привел высказывания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, бывшего и действующего президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Жаира Болсонару, а также демонстрации солидарности с политикой России на Кубе.

25 апреля издание Foreign Policy констатировало, что Китай, Индия и ряд других стран не присоединились к антироссийским санкциям. Одной из причин этого авторы статьи назвали историческую память о колониальной эксплуатации этих стран со стороны Европы и Америки.

21 апреля Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал недопустимой политику «выбрасывания за борт одной страны», осудив таким образом санкции, введенные странами Запада против России.

Страны Запада продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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