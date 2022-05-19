Прямой эфир
Мир
Источник сообщил о задержании депутата из Владивостока на границе США и Мексики
Экономика
Регионы запустили программы по поддержке занятости в условиях санкций
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила появление в РФ новых штаммов COVID-19
Мир
Генпрокуратура Молдавии завела дело против экс-президента страны
Экономика
Банки начали снижать комиссии за прием безналичных платежей для МСП
Общество
В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах
Мир
Сенат конгресса США единогласно утвердил Бринк на должность посла на Украине
Общество
В России предложили создать единую детско-молодежную организацию
Экономика
Поставки высокотехнологичной продукции из Китая в РФ резко сократились
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 19 мая
Политика
Матвиенко призвала пересмотреть процесс импортозамещения

Военврачи РФ доставили ребенка из Херсонской области на операцию в Крым

0
Военные ВС РФ и мама с мальчиком
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные врачи помогли четырехлетнему мальчику, страдающему тяжелым заболеванием, и его маме с отъездом из Херсонской области в Крым, где ребенку проведут необходимую операцию. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает Минобороны России.

Для лечения ребенка жизненно необходимы срочное вмешательство и качественная медицинская помощь, но в Херсонской области отсутствует большинство специалистов, и семья обратилась за помощью к российским военным.

Привет, соседи: как живет Херсонская область под защитой России
В южном секторе спецоперации готовятся к сотрудничеству с Крымом

«Молодая семья обратилась за помощью по поводу заболевания ребенка четырех лет, которому требуется специализированная медицинская помощь. Сейчас мы отвезем их в Симферополь, где врачи сделают операцию, и помощь будет оказана в полном объеме», — пояснил военный врач Вооруженных сил РФ Сергей.

В итоге мальчика оперативно доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Симферополе, где он и получит всю необходимую помощь.

Ранее, 14 мая, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова посетила детскую клиническую больницу в Херсонской области. В медицинском учреждении по-прежнему оказывают медицинскую помощь и продолжают работать с новорожденными. По словам врачей, медикаментов хватает, однако есть и проблемы, например, с оборудованием.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что в трудных ситуациях жители обращаются в администрацию города. Если оказать помощь на месте не получается, то людей вывозят в Россию, где возможностей пока намного больше.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022