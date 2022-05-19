Военврачи РФ доставили ребенка из Херсонской области на операцию в Крым

Российские военные врачи помогли четырехлетнему мальчику, страдающему тяжелым заболеванием, и его маме с отъездом из Херсонской области в Крым, где ребенку проведут необходимую операцию. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает Минобороны России.

Для лечения ребенка жизненно необходимы срочное вмешательство и качественная медицинская помощь, но в Херсонской области отсутствует большинство специалистов, и семья обратилась за помощью к российским военным.

«Молодая семья обратилась за помощью по поводу заболевания ребенка четырех лет, которому требуется специализированная медицинская помощь. Сейчас мы отвезем их в Симферополь, где врачи сделают операцию, и помощь будет оказана в полном объеме», — пояснил военный врач Вооруженных сил РФ Сергей.

В итоге мальчика оперативно доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Симферополе, где он и получит всю необходимую помощь.

Ранее, 14 мая, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова посетила детскую клиническую больницу в Херсонской области. В медицинском учреждении по-прежнему оказывают медицинскую помощь и продолжают работать с новорожденными. По словам врачей, медикаментов хватает, однако есть и проблемы, например, с оборудованием.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что в трудных ситуациях жители обращаются в администрацию города. Если оказать помощь на месте не получается, то людей вывозят в Россию, где возможностей пока намного больше.