Блинкен надеется решить с Турцией вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО

Энтони Блинкен надеется решить с Турцией как союзники вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО. Госсекретарь США заявил, что этот вопрос страны будут решать исключительно как союзники и партнеры, передает телеканал «Известия». Блинкен также выразил уверенность, что Вашингтон и Анкара продолжат развивать экономические отношения между странами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.