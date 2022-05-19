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Сенат конгресса США единогласно утвердил Бринк на должность посла на Украине

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Бриджит Бринк
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Сенат конгресса США единогласно утвердил на должность американского посла на Украине Бриджит Бринк, о чем стало известно в четверг, 19 мая, от агентства Reuters.

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«Сенат США в среду утвердил карьерного дипломата Бриджит Бринк на посту посла на Украине. Этот важный пост оставался вакантным в течение трех лет», — говорится в публикации.

Должность американского посла в Киеве остается свободной с мая 2019 года, когда занимавшая ее Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

18 мая США возобновили работу своего посольства в Киеве после трехмесячного перерыва. Вместе с этим были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников диппредставительства.

В тот же день президент США Джо Байден выдвинул Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине.

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