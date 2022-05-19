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За контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС будут наказывать по УК РФ

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Алкоголь в европейском супермаркете
Фото: Global Look Press/Виктор Лисицын
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Как выяснили «Известия», с 1 января 2023 года виновных в контрабанде алкоголя и табака из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут наказывать по нормам Уголовного кодекса России (УК РФ). Такие поправки в законодательство подготовил Минфин. Документ имеется в распоряжении «Известий».

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За это преступление по ч.1 ст. 226.1 нарушителям будет грозить срок от трех до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода за период до пяти лет.

«Анализ складывающейся к настоящему моменту ситуации свидетельствует, что основным источником наполнения «черного» рынка такой продукции на территории РФ являются ее нелегальные поставки из других государств-членов союза», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пример Минфин приводит исследование табачной продукции, в котором отмечается неуклонный рост доли нелегальных сигарет, поступающих в Россию.

«По данным одного из аналитических агентств, доля такой продукции за период с 2016 по 2019 годы увеличилась с 1,5% до 15,6%. По иным оценкам, до 12,8%. При этом прирост происходит преимущественно за счет нелегальных поставок из других государств-членов союза, доля которых в 2021 году превысила половину от общего объема нелегальной продукции (от 52 до 64%)», — сообщается в документе.

Информацию о разработке законопроекта и его вступлении в силу с 2023 года подтвердили в Минфине.

«Данный законопроект разработан для устранения правового пробела, связанного с отсутствием уголовной ответственности за незаконный ввоз табачных изделий и алкогольной продукции в РФ из других государств-членов Евразийского экономического союза. Минфин планирует внести проект документа в правительство России до июля 2022 года. Вступление в силу законопроекта запланировано с 1 января 2023 года», — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Запретный ввоз: за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС накажут УК»

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