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Немецкий «Айнтрахт» второй раз стал победителем Лиги Европы
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Немецкий «Айнтрахт» второй раз стал победителем Лиги Европы

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Победа клуба «Айнтрахт»
Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert
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Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» обыграл соперников из шотландского «Рейнджерса» в серии пенальти и во второй раз стал победителем Лиги Европы, сообщает в среду, 18 мая, «Спорт-Экспресс».

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Матч за первенство состоялся в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». В первом тайме команды не забили ни одного мяча, затянув интригу игры до второго. Во втором на 57-й минуте полузащитник шотландской команды Джо Арибо забил свой единственный гол сезона в Лиге Европы. Но нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Борре тут же отыгрался и забил ответный мяч на 69-й минуте матча.

В дополнительное время выявить победителя не удалось. Только серия пенальти показала, что игроки «Айнтрахта» точнее соперников из «Рейнджерса» бьют по воротам. Игра завершилась со счетом 5:4.

Эта победа в Лиге Европы для франкфуртской команды вторая в истории. Первый раз «Айнтрахт» праздновал победу в 1980-м. «Рейнджерс» во второй раз проиграли в финале второго по значимости еврокубка.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций не разрешил российским клубам участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2022/23.

Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и Юношеской лиге УЕФА.

При этом Россия может создать альтернативную Лигу чемпионов. 16 мая источники со ссылкой на близкие к «Тинькофф – Российской премьер-лиге» (РПЛ) источники сообщили, что руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающем Лигу чемпионов.

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