Россия может создать альтернативную Лигу чемпионов

Руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающим Лигу чемпионов. Об этом 16 мая сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на близкие к «Тинькофф – Российской премьер-лиге» (РПЛ) источники.

Первенство может появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23, в случае если в высшем дивизионе останется 16 клубов.

Как следует из проекта, на первом этапе клубы жеребьевкой разделят на четыре группы, а до нее команды поделят на «корзины» по местам, занятыми в РПЛ 2021/22.

То есть первую составят коллективы, которые финишируют 1–4-м, вторую — 5–8-м, третью — 9–12-м, четвертую — либо 13–14-м и два новичка из Футбольной национальной лиги. Или, как предлагают во втором варианте, можно добавить победителей стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги.

По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее пройдут полуфиналы и финал.

Встречи турнира планируется проводить посередине недели. Единственный розыгрыш Кубка премьер-лиги состоялся в 2003 году, победил «Зенит».

13 мая ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских команд от еврокубков в сезоне-2022/23. В частности, пресс-службы «Зенита» и «Сочи» указали на то, что отстранение российских команд от участия в европейских турнирах противоречит основополагающим принципам и задачам УЕФА и является дискриминацией.

2 мая УЕФА отстранила сборную России по футболу от участия в Лиге наций. Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и в Юношеской лиге УЕФА.

Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 годов.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ в Донбассе. В начале марта РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на данное решение. РФС назвал нелегитимным отстранение российских футболистов от соревнований и заявил о намерении оспорить это решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.