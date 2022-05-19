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Поставки высокотехнологичной продукции из Китая в РФ резко сократились

WP: Китай сократил экспорт высокотехнологичной продукции в Россию из-за санкций США
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Флаги России и Китая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Китай сократил экспорт технологий в Россию из-за санкций США и союзников. По словам американского министра торговли Джины Раймондо, китайские поставки ноутбуков, телефонов и другой техники в Россию резко упали в марте, пишет во вторник, 17 мая, The Washington Post.

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Экспорт китайских технологий в Россию резко сократился в марте после вступления в силу санкций США, заявила 17 мая Джина Раймондо, назвав это признаком настороженности Пекина по поводу нарушения торговых запретов.

Китайские поставки ноутбуков в Россию упали на 40% в марте по сравнению с февралем, экспорт смартфонов сократился на две трети, оборудования для телекоммуникационных сетей — на 98%, приводит издание слова министра Раймондо со ссылкой на последние данные об объемах торговли КНР.

Санкции в отношении России требуют, чтобы компании по всему миру соблюдали запреты США. По словам аналитиков, большинство заводов по производству микросхем в мире, в том числе в Китае, используют программное обеспечение или оборудование, разработанное в США.

«Меня часто спрашивают, вы знаете, работает ли этот экспортный контроль? И я думаю, что ответ — безоговорочное, абсолютное «да». Я думаю, что меры работают, потому что у нас есть сильная коалиция стран по всему миру, участвующих в обеспечении их соблюдения», — заявила Раймондо.

18 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что признаков оказания Китаем какой-либо поддержки российской спецоперации в Донбассе нет. Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин о серьезных последствиях, если КНР решит как-либо поддержать РФ в спецоперации — материально или оружием. На что Китай парировал в соответствующем тоне.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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