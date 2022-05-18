Президент Хорватии Миланович решил заблокировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Хорватия в лице президента Зорана Милановича высказалась против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, о чем стало известно в среду, 18 мая.

Миланович заявил о желании страны последовать примеру Турции и попытаться заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Это решение противоречит мнению премьер-министра Хорватии Андрея Пленковичем, с которым глава республики ведет споры по ряду политических вопросов, сообщает Associated Press.

Прежде чем парламент Хорватии ратифицирует членство двух северных стран в НАТО, Миланович хочет внести изменения в избирательный закон соседней Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам избрание своих представителей на руководящие должности.

На пресс-конференции Миланович подчеркнул, что тот, кто в правительстве страны выступит против ратификации соглашения о вступлении двух скандинавских государств в Североатлантический альянс, будет на стороне отстаивания хорватских национальных интересов, уточнила «Газета.Ru».

«Что мне тогда остается делать, написать инструкцию послу Хорватии (при Североатлантическом альянсе о необходимости проголосовать против Финляндии и Швеции), поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, тогда ему следует вернуть мандат (предоставленный ему президентом страны, утверждающим кандидатуры в послы при НАТО)», — заявил президент Хорватии.

Президент Хорватии подчеркнул, что тот, кто в кабмине страны выступит против ратификации соглашения о вступлении двух скандинавских государств в Североатлантический альянс, будет на стороне отстаивания хорватских национальных интересов.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что расширение НАТО будет зависеть от того, проявят ли Финляндия и Швеция уважение к озабоченностям Анкары в отношении терроризма. Агентство DPA в Twitter со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

Накануне, 17 мая, агентство Bloomberg раскрыло условия Турции — это включение страны в программу производства истребителей F-35 Lightning, снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 и признание озабоченности Турции курдскими ополченцами как внутри страны, так и за ее границами — в Сирии и Ираке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.