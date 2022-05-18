Прямой эфир

Президент Хорватии Миланович решил заблокировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хорватия в лице президента Зорана Милановича высказалась против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, о чем стало известно в среду, 18 мая.

Переход во вступление: что может помешать Финляндии и Швеции войти в НАТО
Хельсинки и Стокгольм планируют вместе подать заявки на членство в альянсе в середине недели

Миланович заявил о желании страны последовать примеру Турции и попытаться заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Это решение противоречит мнению премьер-министра Хорватии Андрея Пленковичем, с которым глава республики ведет споры по ряду политических вопросов, сообщает Associated Press.

Прежде чем парламент Хорватии ратифицирует членство двух северных стран в НАТО, Миланович хочет внести изменения в избирательный закон соседней Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам избрание своих представителей на руководящие должности.

На пресс-конференции Миланович подчеркнул, что тот, кто в правительстве страны выступит против ратификации соглашения о вступлении двух скандинавских государств в Североатлантический альянс, будет на стороне отстаивания хорватских национальных интересов, уточнила «Газета.Ru».

«Что мне тогда остается делать, написать инструкцию послу Хорватии (при Североатлантическом альянсе о необходимости проголосовать против Финляндии и Швеции), поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, тогда ему следует вернуть мандат (предоставленный ему президентом страны, утверждающим кандидатуры в послы при НАТО)», — заявил президент Хорватии.

Президент Хорватии подчеркнул, что тот, кто в кабмине страны выступит против ратификации соглашения о вступлении двух скандинавских государств в Североатлантический альянс, будет на стороне отстаивания хорватских национальных интересов.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что расширение НАТО будет зависеть от того, проявят ли Финляндия и Швеция уважение к озабоченностям Анкары в отношении терроризма. Агентство DPA в Twitter со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

Накануне, 17 мая, агентство Bloomberg раскрыло условия Турции — это включение страны в программу производства истребителей F-35 Lightning, снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 и признание озабоченности Турции курдскими ополченцами как внутри страны, так и за ее границами — в Сирии и Ираке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022