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Глава минфина США Йеллен заявила об отказе продлить лицензию для оплаты РФ внешнего долга

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США вряд ли продлят срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Об этом 18 мая заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.

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«Считаю довольно вероятным, что лицензии дадут истечь. Окончательного решения относительно этого нет. Однако считаю маловероятным, что это (существование лицензии. — Ред.) продолжалось бы», — приводятся ее слова на сайте минфина США.

При этом, по мнению Йеллен, даже потенциальный технический дефолт России, вызванный тем, что Запад просто не даст ей возможности обслуживать внешний долг, не повлиял бы существенно на складывающуюся ситуацию.

«Россия сейчас [из-за санкций Запада] не может осуществлять заимствования на глобальных финансовых рынках. У нее нет доступа к рынкам капитала. Если Россия не найдет законного пути осуществлять эти выплаты и она технически окажется в состоянии дефолта по своему долгу, то не думаю, что это представляет значительное изменение в ситуации с Россией. Вы (Россия. — Ред.) уже отрезаны от глобальных рынков капитала, и это будет сохраняться», — добавила она.

Ранее, 17 мая, агентство Bloomberg сообщило, что администрация американского лидера Джо Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, то есть аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также подчеркнул, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел, при этом разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные ограничения, с которыми придется столкнуться стране.

Ряд стран, в том числе США, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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