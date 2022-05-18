Матвиенко обвинила Запад в грабеже российских резервов

Перевод оплаты за газ в рубли позволит остановить грабеж российских резервов на Западе, заявила в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы определили условия оплаты за газ в рублях, чтобы дальше не позволять воровать наши деньги, а это воровство — когда замораживаются счета, когда заморожены наши золотовалютные резервы. Естественно, мы не можем позволить, чтобы и дальше этот грабеж, извините за грубое слово, продолжался», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Что же касается плана ЕС по сокращению энергетической зависимости от России до 2027 года, он, по мнению руководителя СФ, противоречит европейским интересам.

«Прежде всего я бы сказала, что принятая Евросоюзом стратегия не европейская, она антиевропейская, потому что она очень дорого обойдется Старому Свету и в первую очередь жителям стран Евросоюза. По сути, таким решением Евросоюз вводит как бы дополнительный налог, которым они будут оплачивать амбиции США. Это как бы налог в фонд американского доминирования», — сказала она.

Кроме того, этот план очень затратен, сообщила Валентина Матвиенко. Расходы на его реализацию могут превысить €210 млрд.

«Сегодня 40% газа, 27% нефти и 46% угля в Европе — российские. Это, конечно, очень значимо и очень существенно. И отказ к 2027 году (мы, конечно, посмотрим, время покажет) — это в первую очередь огромные расходы сейчас, на первом этапе, — отметила Валентина Матвиенко. — Считается, что порядка €210 млрд нужно будет потратить на реализацию этого плана, но это только предварительные расчеты, думаю, что это будет гораздо больше».

18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что план ЕС по отказу от энергоресурсов из России предусматривает импорт газа из других стран, увеличение доли возобновляемой энергии и экономию.

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