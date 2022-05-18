Девять учеников пострадали в Подмосковье после распыления баллончика в школе

Прокуратура начала проверку по факту госпитализации девяти подростков после распыления перцового баллончика в школе в городском округе Чехов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры в среду, 18 мая.

Инцидент произошел в деревне Крюково, передает RT.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства агентству городских новостей «Москва».

Ранее, 20 апреля, в Ульяновске из школы № 50 эвакуировали учителей и учеников, после того как один из школьников распылил перцовый баллончик.

После поступившего сообщения в дежурную часть регионального управления МЧС на место выехали семь человек личного состава и две специальные машины. Из здания школы экстренно эвакуировали учеников и учителей.

В начале апреля из-за распыления перцового баллончика в Ульяновске эвакуировали школу № 62. Тогда за медицинской помощью обратились восемь учеников, пятерых из них отправили на обследование в больницу.